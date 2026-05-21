タイ政府が日本を含む外国人観光客のビザ免除期間を短縮です。タイ政府は、新型コロナウイルスの流行後の2024年7月から、外国人観光客を呼び戻す目的で、日本を含む93の国と地域を対象に観光目的などの短期滞在者に60日間のビザ免除を認めてきました。しかし、免除制度を悪用した特殊詐欺などの犯罪行為や不法就労への懸念が高まり、19日、一部の国と地域を除いて、滞在できる日数を30日以内に短縮する方針を閣議決定しました。日