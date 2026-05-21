元モーニング娘。で歌手の後藤真希さん（40）が20日、自身がプロデュースする新スキンケアブランドのイベントに登場。デビュー当時からの肌のケアについて振り返りました。■これまでの肌遍歴デビュー当時は肌荒れひどく「肌って正直に出るんだな」トークセッションでは、自身の肌遍歴を13歳、23歳、35歳当時の3枚の写真とともに振り返った後藤さん。13歳の時の写真を見た後藤さんは「夏休み中に私モーニング娘。になってデビュ