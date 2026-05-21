家族のかたちは、時代とともに少しずつ変わってきています。そのなかで「親としての思い」と「子ども夫婦との距離感」のあいだで戸惑う人は少なくないのでしょう。今回の投稿は、息子夫婦との関係に悩む投稿者さんの葛藤です。良かれと思っていた言動が、なぜ大きな溝を生んでしまったのでしょうか。『息子が嫁の尻に敷かれているのを見るのがツライ。息子夫婦はたまに様子を見にきてくれるのですが、私がお嫁さんに用事を頼んでも