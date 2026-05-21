地中海の風を感じる「“6速MT”オープンカー」が登場！ステランティスは2026年5月12日、フィアットを象徴するコンパクトカーの新型「500（チンクエチェント）」のカブリオレモデルに新たな特別仕様車「500 Dolcevita（500ドルチェヴィータ）」を設定し、イタリアで発表しました。ベースとなる新型「500ハイブリッド」は、18年ぶりの大幅な全面刷新を遂げたモデルです。【画像】これが軽より“ちょっと大きい”新「“6速MT”オ