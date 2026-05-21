5月21日（木）放送「ナゼそこ？+ 【 9人の子ども＆借金1000万超…長野の山奥へ移住！令和のビッグダディSP】」を「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定無料配信中！【動画】＜令和のビッグダディ＞9人の子ども＆借金1000万円超…長野の山奥へ移住したワケ長野と新潟の県境、わずか5世帯が暮らす山奥に、都会から移住した謎の大家族が！一家の父は合計9人の子どもがいるいわば“令和のビッグダディ”。しかし1000万円以上の借金を抱