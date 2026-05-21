私はアヤコ（65歳）。夫と長男のタケシ（40歳）と3人で暮らしています。ある日タケシが「結婚を考えている」と言って連れてきたのは、マリアさんと2人の子どもたち。タケシと結婚してくれるなんて親としては願ってもない話ですが……マリアさんはこの家での同居を希望していました。要するにマリアさんにとっては経済的なメリットをあてにした結婚なのでしょう。私はあらためて、タケシ自身の甘すぎる考えや計画性のなさを指摘しま