＜OPEN UP Ladies Tournament 事前情報（1日競技）◇21日◇武蔵丘ゴルフコース（埼玉）◇6,370ヤード・パー72＞ そんなことってある？花下苺の話を聞くと、どうしてもそう聞き直したくなってしまう。車上荒らしに遭うなど、クルマ関連のトラブル続きで、現在はなんと代車の代車の代車に乗っているというのだ。ツイていないというかなんというか、なんというか…。本業のゴルフで嫌な流れを振り払う会心のプレーを見せてほし