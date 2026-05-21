新潟県長岡市は市内の施設でネーミングライツパートナーを募集します。 長岡市の磯田達伸市長は『悠久山野球場』と『長岡市民防災公園』について、6月1日からネーミングライツパートナーを募集すると発表しました。 高校野球の試合や野球教室の会場などとして親しまれている悠久山野球場。 命名権の希望金額は年額1000万円以上で契約期間は今年10月から5年間。愛称の一部に『悠久山』を使