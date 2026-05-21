新潟県弥彦村では県内で最も早く採れるブランド枝豆『弥彦むすめ』の出荷が最盛期を迎え、5月21日朝も農家が収穫・出荷作業に励んでいました。 【氏田陽菜アナウンサー】 「ふっくらと実り、淡い緑色に育っているこちらは弥彦山のふもとで育った弥彦むすめ。21日朝も収穫作業が行われています」 朝早くから弥彦村で収穫されていたのは極早生品種として県内で最も早く取れる枝豆『弥彦むすめ』です。 弥彦村の19人の生産