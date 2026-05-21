俳優の榮倉奈々さん（38）が21日、『ポムポムポーションCAFE』のオープニングイベントに登場。サンリオの人気キャラクター・ポムポムプリンと対面し、笑顔を見せました。ポムポムプリンは、今年でデビュー30周年を迎えるゴールデンレトリーバーの男のコ。今回六本木ヒルズに4日間限定でオープンする『ポムポムポーションCAFE』で、店長をつとめます。お客様第一号として登場した榮倉さんは「私、小学校のときからプリン（ポムポム