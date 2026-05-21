映画『バイオハザード』の完全新作が10月9日に公開されることが決定した。あわせてポスタービジュアル2種類が公開された。ストーリーは医療品の配送を請け負った男ブライアンは、己の命運をかけた一夜に地獄のような事態に見舞われ、壮絶なサバイバルを余儀なくされる物語が展開される。【画像】怖すぎるだろ…映画『バイオハザード』完全新作のビジュアルメガホンを取るのは『バーバリアン』（22）や、全世界興行収入2億ドル