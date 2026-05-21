◇セ・リーグDeNA１―３広島（2026年5月21日マツダ）DeNAが2カード連続の負け越しで勝率5割復帰を逃した。二塁手・成瀬の後逸で逆転を許した直後、今度は相手守備のミスでチャンスが訪れた。7回2死から右翼線に転がった松尾の打球をファウルゾーンのフェンス際に追った右翼手・辰見が後逸。松尾は三塁を陥れた。1点ビハインドの展開で、次は投手の東だったが、DeNAベンチはそのまま打席に送る。その場面を振り返り