２２日から日米同時公開される映画「スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」の前夜祭が２１日、日本の７会場で行われ、名古屋会場（ミッドランド・スクエアシネマ）にはコスプレした熱血ファンが集結した。「スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け」以来７年ぶりの新作とあってファンの気合も入りまくり。浮世絵バージョンのマンダロリアンに扮した名古屋市在住の男性（２５）は「衣装は全部手作りです