自民党の麻生太郎副総裁は２１日、自身が会長を務める麻生派の会合に出席。高市早苗首相と過去最多となった野党６党首による党首討論（２０日）について言及した。今国会で初となる党首討論は４５分間のうち野党６党首に対して３〜１２分が割り当てられたが、一人ひとりの持ち時間が短く、議論が深まらなかったことが浮き彫りに…。国民民主党の玉木雄一郎代表は国会内で報道陣の取材に対し、党首討論のあり方に関し「見直しを