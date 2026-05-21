【モデルプレス＝2026/05/21】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」（毎週木曜よる9時〜）の第9話が5月21日、動画配信サービス・Lemino（レミノ）にて独占配信された。【写真】「日プ」出演で話題のイケメンモデル◆「日プ新世界」コンセプト評価チーム明らかに新たに書き下ろされた5つのオリジナル曲を各グループが披露するコンセプト評価が開幕。披露楽曲は、事前に国民