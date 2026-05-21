アジア・アジアパラ競技大会がことし9月に開催されるのを前に、名古屋市港区のショッピングモールで、不審者への対応訓練が行われました。 【写真を見る】刃物をもった男がショッピングモールで暴れた想定の訓練アジア・アジアパラ競技大会を見据えて アジア・アジアパラ競技大会では、港区の11会場で7競技が行われるほか、選手の宿舎となるコンテナ型の宿泊施設も設置されます。 愛知県警の港警察署は21日、イオ