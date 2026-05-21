米１０年債利回りは４．６０３％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:45）（日本時間21:45）（%） 米2年債 4.092（+0.036） 米10年債4.603（+0.018） 米30年債5.132（+0.009） ドイツ3.095（-0.001） 英国4.955（-0.033） カナダ3.579（-0.008） 豪州4.965（-0.104） 日本2.761（-0.011） ※米債以外は10年物