俳優の梅沢富美男が２１日放送のＴＢＳ系「プレバト！！」（木曜・午後７時）に出演し、俳句での“タイマン勝負”に臨んだ。「俳句東西対抗戦」に特別永世名人として出場の梅沢は東日本チームの大将として、「ダウ９０００」蓮見翔、谷まりあ、「ニューヨーク」嶋佐和也を率いて、西日本チームの千原ジュニア、ふくらＰ、「さや香」新山、近藤千尋の４人と“タイマン勝負”を展開。自身の前の３人が一句詠んだ段階で１勝２敗