◆テニス▽全仏オープン予選第４日（２１日、フランス・パリ）テニスの４大大会今季第２戦、全仏オープンの女子シングルス予選決勝で、世界ランキング１３１位、予選第２１シードの坂詰姫野（橋本総業）は、１月の全豪に引き続き、４大大会２大会連続での予選突破はならなかった。同２２０位でロシア出身の選手に、２−６、１−６のストレートで敗れた。予選突破はならなかったが、本戦１回戦全てが終了するまで、本戦から欠場