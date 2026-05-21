◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島３―１ＤｅＮＡ（２１日・マツダスタジアム）広島が、逆転で接戦を制して今季初めて２カード連続で勝ち越した。本拠マツダでの勝ち越しは、開幕３連勝して以来。１点を追う６回１死一塁から小園の適時三塁打で同点に追い付き、敵失で勝ち越し。７回には２死三塁から代打・前川が今季初打点となる左前適時打でリードを２点に広げた。ＤｅＮＡ・東克樹投手と今季４度目の対戦で初めて黒星をつけた。先発