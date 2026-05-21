お出かけの提案も、娘を実家に泊めることも、洗濯物を畳むことも…全部NG。さすがに夫がかわいそうになってきますよね。でも、妻がここまで黙り込んでしまっている理由は、きっとどこかにあるはず。夫にはまだ見えていない何かが、これから明らかになっていきそうな予感がしますよね…。>>【まんが】妻が不機嫌なワケ(ウーマンエキサイト編集部)