今年、創建400年を迎える長崎市の「八坂神社」。 新しい拝殿が完成しました。 来月の長崎くんちの小屋入りは、この拝殿で行われます。 八坂神社は、江戸時代の寛永3年＝1626年に創建され、今年で400年を迎えます。 拝殿は150年ほど前に建てられ、老朽化が進んでいたことから総工費 約1億5000万円をかけて、去年より改築が進められていました。 21日は落成を記念し、氏子や工事関係者ら約40人が参列して、神事