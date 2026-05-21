ハンブルク・オープン 大会期間：2026年5月19日～2026年5月23日 開催地：ドイツ ハンブルク コート：クレー（赤土） 結果：[ジェイコブ シュナイター / マーク ウォルナー] 2 - 0 [クリスチャン ハリソン / ニール スクプスキ] 試合の詳細データはこちら≫ ハンブルク・オープン第5日がドイツ ハンブルクで行われ、男子ダブルス準々決勝で、ジェイコブ シュナ