チェコサッカー協会（FAČR）は20日、FIFAワールドカップ2026に臨むチェコ代表の候補メンバー29名を発表した。チームは5月28日から本大会に向けて始動し、現地時間5月31日に行われるコソボ代表との親善試合を経て、26名の最終メンバーが決定する。チェコ代表は欧州予選のグループLで2位に終わり、プレーオフに回ったものの、本大会出場を懸けたプレーオフでアイルランド代表とデンマーク代表をそれぞれPK戦で撃破し、20年