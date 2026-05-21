セネガルサッカー連盟（FSF）は21日、FIFAワールドカップ2026本大会に臨む候補メンバー28名を発表した。セネガル代表は、アフリカ予選を7勝3分けの無敗で駆け抜け、3大会連続4度目の本大会出場が決定。本大会では、グループIに入り、現地時間6月16日にフランス代表、同22日にノルウェー代表、同26日にイラク代表と対戦する。代表チームを率いるパペ・ティアウ監督は、本大会に臨む28名の候補メンバーを発表。GKエドゥアール