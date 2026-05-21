【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Amber’sの福島拓人がYouTubeCHANNEL『THE FIRST TAKE』（読み：ザ・ファースト・テイク）新企画の『HIGHLIGHT』に登場。初のソロ曲となる「BEAT COOKIN’」を一発撮りで披露した。 ■『HIGHLIGHT』のために「BEAT COOKIN’」を制作 『HIGHLIGHT』は、ダンス、楽器演奏など様々なジャンルにフォーカスを当て、『THE FIRST TAKE』本編では伝えきれていないアーティ