21日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比360円安の6万1180円と急落。日経平均株価の現物終値6万1684.14円に対しては504.14円安。出来高は5724枚となっている。 TOPIX先物期近は3829ポイントと前日比20.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は24.81ポイント安で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 61180