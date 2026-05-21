気象台は、午後10時1分に、洪水警報を加茂市、田上町に発表しました。【警戒エリアを確認】【洪水警報】新潟県・加茂市、田上町に発表 21日22:01時点下越、中越では、21日夜遅くまで低い土地の浸水に警戒してください。中越では、21日夜遅くまで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■新潟市□大雨警報・浸水21日夜遅くに警戒1時間最大雨量30mm■三条市□大雨警報・浸水21日夜遅くに警戒1時間最大