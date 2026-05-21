2026バレーボール女子日本代表紅白試合ミズノマッチ（千葉大会）が21日、千葉ポートアリーナで行われ、主将の石川真佑（26・日本バレーボール協会）とエース・佐藤淑乃（24・NECレッドロケッツ川崎）らのプレーに大歓声が沸き起こった。【日程一覧】バレーボール『ネーションズリーグ2026』6月3日開幕 ！ 初戦は女子がフランス、男子はウクライナと激突18日の東京大会同様に多くのファンが集まった紅白戦。試合前のグッズショップ