【ニューヨーク共同】21日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比18銭円安ドル高の1ドル＝159円05〜15銭を付けた。20日の円相場は午後5時時点で前日比15銭円高ドル安の1ドル＝158円87〜97銭だった。ユーロは1ユーロ＝1.1620〜30ドル、184円70〜80銭。米長期金利が低下傾向となり、日米金利差の縮小を意識した円買いドル売りがやや優勢だった。