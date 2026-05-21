「“なんで知ってんの!? ”って言っちゃった……」元日向坂46でタレントの松田好花が、舞台稽古中の“失敗”エピソードを明かした――。松田好花○「膨大なセリフも、3日ほどでマスターしていた」松岡昌宏主演の舞台『はがきの王様』に出演中の松田。19日深夜のニッポン放送『松田好花のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00〜28:30)で、通し稽古をしたと明かしつつ、「そこでディスポーザー話を入れてくださって(笑)」と