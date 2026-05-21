アイドルグループ・NMB48の11期生トリオが、18日発売の「週刊ヤングマガジン」(講談社)に登場した。 【写真】秘密の姿が見れちゃう？ 気になるローブの下 初グラビアを披露したのは岡腰星来、田中れい、谷口詩乃の3人。田中は発売前日の17日にX(旧ツイッター)で「ずっと挑戦してみたかったグラビアが出来て嬉しいですぜひ、GETしてくれたら嬉しいな♡れいの秘密の姿が見れちゃうかも」とカӦ