グラビアアイドルの椚マイカ(くぬぎ・まいか＝29)が20日までに自身のインスタグラムを更新。サウナを楽しむ姿を公開した。 【写真】見事な高さと柔らかさ！「ブリッジ芸人」の本領 「ひさびさのサウナアツい、、熱すぎる、、!!ほんで痩せまーーす」とつづり、ウェアに染み込むほどたっぷりと汗をかき、サウナ室内でポーズを取る写真を投稿。後ろ手で髪を束ね、スッキリとしたフェイスラインを見せている。