グラドル、アイドル、大食いタレントと幅広く活躍中のちとせよしのが、5月19日発売の「週刊SPA! 」（扶桑社）5月26日号の「グラビアン魂」に3年ぶりに登場した。 【写真】妖艶な表情にこぼれ落ちそうな果実 いまやグラビアのほかアイドルとしても精力的に活動するなど、進化しつづける彼女の〝いま〞を艶やかに激写。編み目の衣装でたわわなマシュマロを包んだ豊満ボディを披露したり、ベランダでは妖艶な表情で