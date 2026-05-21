女優の伊勢川乃亜(27)が、19日発売の「FLASH」(光文社)最新号に登場した。 【写真】引き締まったスレンダーBody！初挑戦ショット 伊勢川は舞台を中心に活躍する女優。YouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」にも出演し、ドッキリ企画での“ブチギレ”演技が人気を呼んでいる。 同号では、自身初となる水着グラビアを展開。腹筋が浮き出る引き締まったスレンダーボディを披露している。自身のX(旧ツイッ