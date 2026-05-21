モデルの古川杏(23)が21日、自身のインスタグラムを更新し、一時は7点差をつけられながら大逆転勝利を収めた20日のプロ野球「阪神―中日」戦の余韻に浸っていることを明かした。 【写真】話題の免許証写真証明写真でこのかわいさ！ 「昨日の試合何回見ても最高すぎてずっとハイライトみてます」としみじみ。スタジアムでのユニホーム姿の画像も掲載したが、ドーム球場での観戦で、別の日の試合の時に撮