ヤクルト・キハダ投手が２１日、巨人戦の９回を無失点に抑え、今季１４セーブ目。開幕から１７試合連続無失点とし、新外国人の開幕からの連続無失点の最多記録となった。これまでは１９年レグナルト（広）、同年ジョンソン（神）、２４年ハーン（広）の１６試合が最多だった。