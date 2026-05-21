テニスの４大大会今季第２戦、全仏オープンのシングルス本戦の組み合わせ抽選が２１日に行われ、女子で４大大会４度の優勝を誇る世界ランキング１６位の大坂なおみ（フリー）は、１回戦で、同４６位のラウラ・ジーゲムント（ドイツ）と対戦することになった。両者の対戦成績は２勝２敗。しかし、最新の対戦が、２０１８年全米の１回戦で、約８年、対戦がない。最後の対戦では、大坂がストレート勝ちし、そのまま４大大会自身初優