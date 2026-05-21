元プロ野球選手で、現在は解説者やタレントとして活動する元木大介（54）の最新ショットが反響を呼んでいる。【映像】元木大介と長瀬智也の最新2ショット2025年4月21日にYouTubeチャンネルで「元木大介、激ヤセの真相。全盛期から体重20kg減…一体なぜ激痩せしたのか？」という動画を投稿した元木。動画内で「食事面も色んな料理を食べて、偏ってもないし好きなもの食べてるし、ただ量は減りました。で、お酒を抜いた。心配を