今後の天気は雨が降る日が多くなりそうですが、そろそろ気になるのが「梅雨入り」です。 気象台によりますと、九州北部地方は来週26日頃から雨が続き、さらにその先もしばらくスッキリしない空模様が予想されるという場合には「梅雨入り」を発表する可能性があるということです。 ▼21日(木)21時～ 3時間ごとの天気 ▼22日(金)の天気 ▼22日(金)の気温 ▼22日(金)の熱中症情報