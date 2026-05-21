◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト３―１巨人（２１日・神宮）巨人・赤星優志投手（２６）が２番手で２回無安打無失点と好投した。先発の田中将が今季最短４回３失点で降板。５回からリリーフし、２四球を与えながらもイニングまたぎで仕事を果たした。５年目の今季は中継ぎとして開幕１軍入りし、１２登板（１先発）で３勝１敗２ホールド、防御率１・４５。９連戦中だった５日・ヤクルト戦（東京ドーム）ではスターターを託さ