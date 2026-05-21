◆女子プロゴルフツアーブリヂストンレディス第１日（２１日、千葉・袖ケ浦ＣＣ袖ケ浦Ｃ＝６７３２ヤード、パー７２）プロ２年目で初優勝を狙う吉田鈴（大東建託）が４バーディー、１ボギーで３アンダーの６９で回り、首位と１打差の４位と好発進した。大雨が降る前にスコアを伸ばした。１番で８メートルのパーパットを沈め、２番でバーディー先行。パー３は５番で落としたが、８番と１２番で取り返し、１５番パー４でも伸