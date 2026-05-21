政府が大規模災害時に運用する「病院船」の派遣が、今年１月から可能になった。被災地の医療機関が逼迫（ひっぱく）した過去の災害を教訓に、政府が民間フェリーを借り上げ、官民連携で被災者の治療や移送にあたる。協力を取り付けられた海運会社は現時点で２社にとどまり、態勢強化が課題となる。（池田寛樹）車庫にテント４月中旬の神戸港。宮崎港に向かう宮崎カーフェリー（宮崎市）の「たかちほ」（総トン数１万４００６ト