巨人・井上温大投手（２５）が４勝目を懸けて２２日の阪神戦（東京ドーム）に先発する。今季４勝４敗と五分で迎える伝統の一戦に向け「３連戦の初戦を取ればいい流れになると思うので頑張りたい」と快投を誓った。相手先発・高橋遥人との「ハルト」対決。先輩左腕はここまで４完封で無敗、１２球団トップの防御率０・３８と絶好調なだけに「どんどん投げ込んでくると思うので、相手のペースにのまれないように」と自分のピッチ