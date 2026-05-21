5月22日公開の映画『名無し』（PG12）で原作・脚本・主演を担当した佐藤二朗さん（57）にインタビュー。“役者”を目指そうと思ったきっかけから、最新作で“脚本家”として描きたかったことなどを赤裸々に語りました。■役者のはじまりは小学校4年生「多くの人が心を動かしてくれるんだろうな」――“役者”を目指そうと思ったきっかけを教えてください。小学校4年生のときの学習発表会で劇をやって、保護者のみなさまがすごく