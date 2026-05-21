巨人の田中将大投手（３７）が２１日のヤクルト戦（神宮）に先発したが、今季最短の４回４安打３失点で２敗目を喫した。田中将は試合後「やっぱり初回ですね」と立ち上がりの投球を課題に挙げた。初回に連打を浴び無死二、三塁のピンチを招く。鈴木叶の三ゴロの間に先制点を献上。さらに一死一、三塁から岩田の犠飛で追加点を許した。２回は二死三塁から長岡に適時二塁打を浴び３点のリードを許した。３、４回は三者凡退に抑