ヤクルトの山野太一投手（２７）が２１日の巨人戦（神宮）で先発し、７回１０３球を投じて７安打１失点と粘投。両リーグ最速で今季６勝目（１敗）を挙げた。初回はテンポよく三者凡退で仕留めた山野。２回、岸田、若林の連打から佐々木に死球を与えて、一死満塁のピンチを招いた。球場が緊張感に包まれる中、後続・浦田を三振、田中将をゴロに打ち取って無失点で切り抜けた。しかし３―０の３回に二死三塁と再び得点圏に走者