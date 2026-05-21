弁護士の菊地幸夫氏が２１日、関西テレビ制作の報道番組「ｎｅｗｓランナー」に生出演し、兵庫・たつの市の母娘死亡事件に言及した。今月１９日午前９時３０分ころ、知人が「数日前から連絡が取れない」と交番に相談し、安否確認に訪れた署員が、２階建ての一軒家に住む母・田中澄惠さん（７４）と次女の千尋さん（５２）が１階の廊下であおむけで倒れ、血を流しているところを発見した。２人の首や上半身には複数の刺し傷があ