大関街道の党群サービスセンターで練習するロックバンド「風荷」。（２０２５年１月１４日撮影、杭州＝新華社記者／鄭可意）【新華社杭州5月21日】黒い革ジャケットとレトロなスタッズ付きアクセサリーを身に着け、ブーツを履いた高齢者らがロック「你要跳舞嗎（踊りませんか）」を歌い出すと、震える声から命への情熱があふれ出した。中国浙江省杭州市拱墅（きょうしょ）区の大関街道にある党群サービスセンター