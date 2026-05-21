◇セ・リーグヤクルト3―1巨人（2026年5月21日神宮）ヤクルト先発の山野太一が7回103球を投げて7安打1失点の力投。両リーグ単独トップの6勝目を挙げた。お立ち台に上がった左腕は「うれしいです。本当にみんなに感謝しています」と笑顔で話した。相手の巨人は7連勝中。「すごい勢いのあるチーム。自分が止められるように頑張ろうと思った」と気合い満点でマウンドに上がった。3―0の3回に1点を失ったが、5回は無死一